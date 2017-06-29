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Türkiye de talip olmuştu: NATO’nun 2018 zirvesi Brüksel’de


 

NATO’nun gelecek yılki zirvesinin Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacağı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2016’da Polonya’daki zirvede, Türkiye’de 2018’de NATO zirvesi yapılmasını teklif ettiği ancak reddedildiği iddia edilmişti.

Dışişleri Bakanlığı ‘ret’ haberini yalanlarken, bu yıl Brüksel’deki zirvenin ardından yapılacak ilk zirvelerden birine Türkiye’nin talip olduğunu duyurmuştu. Brüksel’deki zirve 25 Mayıs 2017’de yapılmıştı.

Bakanlık sözcücü Hüseyin Müftüoğlu, Erdoğan’ın, Brüksel’deki toplantıda, ondan önceki NATO platformlarında ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le yaptığı görüşmelerde konuyu dile getirdiğini belirterek, Türkiye’nin Brüksel toplantısından sonraki ilk zirvelerden birine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunun beyan edildiğini vurgulamıştı.

Ancak NATO yeniden Brüksel’de toplanmayı tercih etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 2018’de NATO zirvesinin Brüksel’de yapılacağını açıkladı.

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