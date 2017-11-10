Türkiye de rotada: 2050’ye kadar 200 milyon kişi iklim değişikliği nedeniyle göç edecek

2050’ye kadar 200 milyon kişinin küresel iklim değişikliği nedeniyle göç edeceği öne sürüldü. Türkiye de hedef ülkelerden.

İsveç’te bulunan düşünce kuruluşu FORES bünyesinde hazırlanan ‘İklim Mültecileri; bilim, insanlar, yasalar ve gelecek’ başlıklı rapor, iklim değişikliğinin insan hayatı üzerine etkisini ele aldı.

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İki akademisyenin öngörülerini aktardığı rapora göre 200 milyon kişinin çoğuu Afrika, Doğu ve Güney Asya ve Latin Amerika’daki ülkelerinden ayrılmak zorunda kalacak.

Göçler en çok Avrupa’ya ve Türkiye gibi Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkelere yapılacak.

Raporda, ‘iklim mültecileri’ne örnek olarak Suriye’de 2008-2011 yıllarında yaşanan kuraklık sonrası göç örnek gösterildi.

Türkiye’de üretim düşecek

İklim değişikliğiyle gıda krizi, bulaşıcı hastalıkların yayılması ve derin sosyal istikrarsızlık da baş gösterecek.

Tahıl üretiminin 2050’ye kadar yüzde 20 azalması beklenen Türkiye, küresel iklim değişikliği sebebiyle üretim düşüklüğünün en çok yaşanacağı ülkeler arasında yer alıyor.

İsveç, Norveç ve Rusya gibi kuzeyde yer alan ülkelerde ise ürün artışı yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kaynaklar yetmeyecek

Raporda, iklim değişikliğine bağlı su kıtlığı, kuraklık, ekonomik sorunlardan kaynaklı çatışmalar, deniz seviyesindeki yükselme ve felaketler sebebiyle Dünya kaynaklarının insanları besleyemeyeceğine vurgu yapıldı.

Deniz seviyesinin 1 metre yükseleceği anlatılan raporda, Pasifik ülkesi Kribati’nin nüfusunu taşımak için Fiji’den toprak aldığı anımsatıldı.

Raporda, 2008’den bugün 21,5 milyon kişinin iklimsel gerekçelerle göç ettiği aktarılırken 1995- 2015 yıllarında iklim nedenli afetler nedeniyle 525 binden fazla kişinin öldüğü ve 2.97 trilyon dolar zarar oluştuğu kaydedildi. Son yedi yılda da 157.6 milyon kişi yerinden oldu.