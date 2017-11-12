Türkiye de ‘Gülen pazarlığı’nı yalanladı: İadesi için hukuk dışına çıkmadık

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, Pansilvanya’da ikamet eden Fethullah Gülen’in hukuk dışı yollarla ABD dışına çıkarmak istendiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Türkiye’nin eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’e Gülen’in nüfuzunu kullanarak Türkiye’ye gönderilmesini sağlaması için 15 milyon dolar teklif ettiği Wall Street Journal gazetesinde yazılmıştı. Wall Street Journal, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in konuyu soruşturduğunu da belirtmişti.

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Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği bu sabaha yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Türkiye terör örgütü elebaşı Gülen’in derhal Türkiye’ye iade edilmesini beklemektedir. Mart 2017’de söylediğimiz gibi, Türkiye’nin, Fetullah Gülen’in iadesi için hukukun üstünlüğünden başka yollara başvuracağı yönündeki tüm iddialar tamamen yalan, gülünç ve temelsizdir.”