Türkiye dahil: Toplam doğurganlık hızı düştü

Dünyadaki toplam doğurganlık hızı 1950’den bu yana düşüyor. Türkiye’de de toplam doğurganlık hızı, yenilenme düzeyinin altında.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre ABD merkezli tıp dergisi The Lancet’te yayınlanan ve 1950-2017 arasında tüm dünyadaki doğurganlık verilerine dayanan araştırma, 1950 yılında 4.7 olan doğurganlık hızının 2017’de 2.4’e gerilediğini ortaya koydu.

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Bu süre zarfında ise nüfus 2.6 milyardan 7.6 milyara yükseldi.

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının ömrü boyunca doğurduğu çocuk sayısını temsil ediyor.

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1950’de nüfus azalma eğilimi hiçbir ülkede yoktu

Doğurganlık hızının düşüşünü ‘sürpriz’ diye niteleyen araştırmacılara göre bu durum mevcut nüfusu sürdürebilecek oranda çocuk doğmadığı anlamına geliyor.

Ortalama doğurganlık hızının 2.1’in altına düşmesiyle nüfus azalma eğilimine giriyor. Araştırmanın başlandığı 1950 yılında bu durumda olan hiçbir ülke yoktu.

Türkiye’de de doğurganlık giderek azalıyor

Ancak dünya ülkelerinin yarısında bu hız, son 60 yılda 2.1’in altına düştü. Türkiye’de bu ülkeler arasında.

Türkiye’de toplam doğurganlık hızı, nüfus yenilenme düzeyinin altında.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017’de doğurganlık hızı 2.07. Bu rakam 2016’da 2.11, 2015’te ise 2.15’ti.

Türkiye’de en yüksek doğurganlık hızının görüldüğü iller 4.29 çocukla Şanlıurfa, 3.72 çocukla Şırnak, 3.6 çocukla Ağrı ve 3.39 çocukla Muş. En düşük doğurganlık hızı ise 1.31 çocukla Gümüşhane, 1.45 çocukla Bartın, 1.46 çocukla Edirne ve 1.48 çocukla Zonguldak.