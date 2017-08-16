‘Türkiye cumhurbaşkanı’na izahat: ‘Cumhuriyet’ fazlalılıktı

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın Twitter hesabındaki ‘Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’ ifadesinin ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’ olarak değiştirilmesinde yadırganacak bir yan bulunmadığını savundu.

Kalın ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’ kullanımın yeni bir şey olmadığını, Cevdet Sunay döneminden bu yana tüm cumhurbaşkanları tarafından kullanıldığını söyledi.

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Kalın şöyle konuştu: “Cevdet Sunay’ın, Fahri Korutürk’ün, Özal’ın, Demirel’in, Sezer’in, Sayın Abdullah Gül’ün birçok davetiyesinde ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’ ifadesi kullanılmıştır. Nitekim YSK’nın 2014 yılında cumhurbaşkanımızın seçimiyle ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan kararına baktığınız zamanda orada da ‘Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir’ ifadesi yer almaktadır.”

Sözcü, Erdoğan’ın 2014’ten bu yana kullandığı davetiyelerde de aynı ifadenin bulunduğunu belirtti.

‘Türk Dil Kurumu’na danıştık’

‘Türkiye Cumhurbaşkanı’ ifadesi için Türk Dil Kurumu’na da başvurduklarını söyleyen Kalın, ‘Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’ ifadesindeki ‘cumhuriyet’in ‘cumhurbaşkanı’ ifadesinde tekrar ettiği için gramer açısından fazlalık olduğunu aktardı.

Kalın şöyle konuştu: “Türk Dil Kurumu’nun da hem sözlüğünde hem yaptığı diğer izahlarda bakıldığında aslında çok mantıklı bir şey var. Cumhurbaşkanı, cumhuriyet rejimiyle yönetilen bir devletin başındaki kişi demektir. İçinde var zaten, dolayısıyla tekrar oluyor. ‘Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’ dediğinizde ‘cumhuriyet’i iki defa ifade etmiş oluyorsunuz. ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’ ifadesinin daha doğru olduğu, Türk Dil Kurumu’nun da ifade ettiği şey. Bazı vatandaşlarımız şunu sorabilir, ‘Ne zararı var, böyle de kullanılabilir.’ Fakat daha iktisatlı, dil ve gramer açısından daha doğru olanı ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’ ifadesi.”