Türkiye ‘corona’ nedeniyle İran sınırını kapattı

İran’da ‘corona’ virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığından dolayı ölü sayısının sekize yükselmesinin ardından Türkiye, İran sınırını kapattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık” dedi.

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İran’dan Türkiye’ye yapılacak kara ve demiryolu geçişlerinin bugün saat 17:00 itibariyle geçici olarak durdurulduğunu belirten Koca, “İran’dan Türkiye’ye gelişler durduruldu, Türkiye’den İran’a gidişler ise devam ediyor. Saat 20’den itibaren hava trafiği tek taraflı durdurulacak” ifadelerini kullandı.

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ‘corona’ virüsü İran’a da sıçramış, ülkede şimdiye kadar sekiz kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş, vaka sayısı ise 43’e yükselmişti.

Türkiye’nin haricinde, Irak, Pakistan ve Türkmenistan da İran sınırını kapattı.