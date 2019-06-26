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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye bu yılın doğal kaynaklarını bitirdi, 2020’den yemeye başlıyor

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye’nin yarın itibariyle 2019’un doğal kaynaklarını tükettiğini ve 2020’nin kaynaklarından yemeye başladığını açıkladı.

Fotoğraflar: WWF Türkiye

Limit Aşım Günü’nün Türkiye için 27 Haziran, dünya geneli için ise 29 Temmuz olarak belirlendiğini aktaran WWF, yaptığı yazılı açıklamada ‘Türkiye’nin bu yıl doğal kaynaklarını dünya ortalamasından 32 gün önce tükettiğini’ duyurdu.

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‘İki dünyamız varmış gibi tüketiyoruz’ üst başlıklı açıklamada şöyle dendi:

İnsanlığın, dünyanın bize sunduğu 1 yıllık doğal kaynakları tükettiği gün olan Küresel Limit Aşım Günü, bu yıl Türkiye için 27 Haziran olarak belirlendi. Bu tarih, doğanın bize 2019 boyunca kullanmamız için sunduğu kaynakları, daha 6’ncı ayın sonunda tüketmiş olduğumuz ve kalan 6 ayda 2020’den borç alacağımız anlamına geliyor. 

İnfografikler: WWF Türkiye

Kurduğumuz ekonomik ve toplumsal sistemler, doğanın sunduğu ekolojik kaynaklar tarafından destekleniyor. Sağlığımız, esenliğimiz, refahımız için gerekli temiz havayı, suyu, gıdayı, tıbbi ürünleri doğaya borçluyuz. Eğer dünyadaki herkes ortalama bir Türkiye vatandaşı gibi yaşıyor olsaydı; doğanın bir yıl içinde yenileyebildiği bu kaynakları 27 Haziran’a gelindiğinde tüketmiş olacaktık. Bu aynı zamanda mevcut tüketimimizi karşılamak için bir dünyaya daha ihtiyaç duyduğumuz anlamına geliyor. Bir başka deyişle, iki dünyamız varmış gibi tüketiyoruz.

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