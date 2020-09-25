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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye Barolar Birliği İstanbul’da ikinci baro kurulması için yetki verdi

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla İstanbul’da ikinci baro kurulması için başvuru yapan dört kişilik kurucular kurulunu, işlemleri yapmak üzere görevlendirdi.

AKP ile MHP’lilerin imzasını taşıyan, bir kentte birden fazla baro kurulmasına olanak tanıyan kanun teklifi, 11 Temmuz’da sabaha karşı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmiş, 15 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Yasaya göre avukat sayısı 5 binden fazla olan kentlerde, en az 2 bin avukat bir araya gelerek yeni baro kurabilecek. 

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İstanbul’da ikinci baronun kurulması için dün, 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla TBB’ye başvuru yapılmıştı.

AA’nın haberine göre kurucular kurulunda yer alan avukat Cavit Tatlı, birliğin, kendisiyle diğer üyeler Şengül Karslı, Necati Ceylan ve Niyazi Paksoy’a kuruluş işlemleri için yetki verdiğini söyledi.

Yetki belgesinin, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından kendilerine verildiğini belirten Tatlı, en kısa sürede kuruluş genel kurulunun toplanacağını, böylece yeni baronun kuruluşunun tamamlanacağını ifade etti.

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