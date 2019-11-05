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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye, Bağdadi’nin kız kardeşini yakaladı

Türkiye dün akşam Suriye’nin Azez kentine operasyon düzenleyerek, ABD’nin geçen hafta İdlib’teki operasyonu sonucu öldürülen IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin ablasını yakaladı.

Fotoğraf: reuters

Reuters’a konuşan bir Türk yetkili, Bağdadi’nin ablası olan 65 yaşındaki Rasmiya Awad’ın yanı sıra, Awad’ın kocasının, gelininin ve beş çocuğunun da bir konteyner içinde yakalandığını söyledi.

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Yetkili, “Bağdadi’nin ablasından alacağımız bilgilerle IŞİD’in çalışma sistemini derinlemesine öğrenebileceğimizi umuyoruz” dedi.

IŞİD lideri Bağdadi, 27 Ekim’de ABD’nin Suriye’nin kenti İdlib’e düzenlediği operasyon sonucu kaldığı yer basılmış, Bağdadi yakalanmamak için yeleğindeki bombaları patlatarak intihar etmişti.

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