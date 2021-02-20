Türkiye Avrupa Şampiyonası’nda!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda’nın Hırvatistan’ı 65-57 yenmesiyle ilk üç sırada yer alarak Avrupa Şampiyonası’na gitme hakkını elde etti.
Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5’inci maçında bugün İstanbul’daki Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde İsveç’le karşılaştı.
Türkiye, en az 13 puan farkla kazanması gereken maçı 88-80 üstünlükle bitirdi. Bu sonuç, Türkiye’nın turnuvaya katılmasını garantilemedi.
Ancak daha sonra Hollanda’nın galibiyeti sonrası Türkiye üçüncü sıraya yerleşti ve Avrupa’ya gitmeye hak kazandı.