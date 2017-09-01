Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndaki ilk maçında Rusya’ya 76-73 mağlup oldu

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Türkiye, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket2017) D grubundaki ilk maçında Rusya’ya 76-73 mağlup oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleye Sinan Güler, Semih Erden, Cedi Osman, Barış Hersek ve Kenan Sipahi ilk beşiyle başlayan Türkiye ilk çeyreği 20-15, devreyi de üç sayı farkla 36-33 geride tamamladı.

Reklam

Çekişmenin ikinci yarıda da sürdüğü karşılaşmanın final periyotuna Rusya’nın 55-51 üstünlüğüyle gidildi.

Türkiye, Semih ve Sinan ikilisinin önderliğinde yakaladığı seriyle 32’nci dakikada 58-57 öne geçti.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada son bir dakika 50 saniyeye 69-68 önde giren Rusya, mücadeleden de 76-73 galip ayrıldı.

Türkiye’de 28 sayı üreten Cedi Osman takımın en skorer ismi olurken, Erkan Veyseloğlu ve Semih Erden 11’er sayıyla skora katkıda bulundu.

Başantrenör Ufuk Sarıca karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada “Çabuk oynamayla telaşı karıştırdığımız dönemler oldu. Aslında maçı kazanabilirdik; oyun, o noktaya gelmişti” dedi.