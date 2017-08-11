Londra’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metre finalinde 20.09’luk derecesiyle altın madalya kazanan Ramil Guliyev, atletizmde Türkiye’nin ilk dünya şampiyonu oldu.

Yarışı 20.11’le tamamlayan iki atletten Güney Afrikalı Wayde Van Niekerk saniyenin binde biri farkla ikinci sırayı alırken, Trinidad Tobagolu Jereem Richards bronz madalyada kaldı.

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‘Yapabileceğime inanıyordum ve yaptım’

Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’ye ilk altın madalyayı getiren Fenerbahçeli milli atlet şunları söyledi: “Benim için inanılmaz bir yarış oldu. Sene boyunca yapabileceğime inanıyordum ve yaptım. En büyük isteğimdi bu. Şimdi sıra olimpiyatlarda, umarım madalya gelir. Bolt burada olsun isterdim, olmadı. Sıra bizde. İnşallah daha iyi olur. Benim bir duygum vardı, Azerbaycan bayrağıyla tur atmak. Ben bunu yaptım.”