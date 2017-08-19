Türkiye arıyordu: Yazar Doğan Akhanlı İspanya’da gözaltına alındı

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Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı, İspanya’da gözaltına alındı.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Granada’da tatil yapan Akhanlı’nın gözaltı gerekçesi olarak Türkiye tarafından aranıyor olması gösterildi.

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Kimlik kontrolünde yakalanan 60 yaşındaki Akhanlı için Interpol de kırmızı bülten çıkarmıştı.

Türkiye’ye teslim edilip edilmeyeceği yönünde karar verilene kadar İspanya’da tutulabileceği belirtilen yazar 1992’den beri Almanya’da yaşıyor.

Avıkatı Ilias Uyar, Almanya’nın Madrid’deki büyükelçiliğinin kendisini olayla ilgili olarak bilgilendirdiğini söyledi.

Uyar, şunları kaydetti: “Şimdiki gözaltı, Erdoğan’ın gücünü ülkesinin sınırlarının da ötesine taşıma ve beğenmediği eleştirel seslerle dünya çapında mücadele etme çabasını gözler önüne seriyor. Tutuklama emri kesinlikle hakkın kötüye kullanımıdır. Müvekkilimin derhal serbest bırakılmasını istiyorum.”

Akhanlı, 1989’da bir kişinin hayatını kaybettiği döviz bürosu soygununa katıldığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Alman yazar, politikacı ve sanatçıların destek verdiği Akhanlı, 2011’de beraat etmiş ancak karar 2013’te Yargıtay’dan dönünce ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ talebiyle yeniden dava açlılmıştı.