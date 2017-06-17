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Türkiye, ‘abluka’daki Katar’a şimdiye dek 71 uçakla beş bin ton gıda gönderdi


 

Türkiye, Körfez ülkelerinin ablukasındaki Katar’a şimdiye dek 71 uçakla beş bin ton gıda gönderdi.

Fotoğraf: Reuters

Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi, Katar’la IŞİD, El Kaide ve Müslüman Kardeşler’e destek olduğu gerekçesiyle ilişkilerini kesmiş, kervana bazı Afrika ülkeleri de katılmıştı.

Abluka nedeniyle market rafları boş kalan Katar’a ilk olarak Türkiye uçaklarla gıda göndermişti. Türkiye’yi İran takip etmişti.

Ne gönderildi?

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar’a gönderilenlerle ilgili bilgi verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) genel kurulunda konuşan Bakan Zeybekci, “Şu ana kadar 71 uçakla beş bin ton gıda maddesi Katar’a ulaştı. Bu hafta sonu gemi sevkiyatımız başlıyor. Şu anda TIR’larımız yolda” dedi.

Türkiye’nin sevkıyatı dev kargo uçakları Airbus 330 ve Boeing 777’yle yaptığı belirtildi.

Zeybekci, katıldığı bir canlı yayında da Türkiye’nin Katar’ın tüm insani ihtiyaçlarını karşılayabileceğini, bunun ‘fırsatçılık’ olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Zeybekci, şunları kaydetti: “Katar’la ilgili fuar yapacağız. Bu fırsatçılık değil. Katarlı alıcıları getireceğiz. Katar Havayolları’yla ilgili problem yok. Resmi kayıtlara bakıldığında Katar’ın Türkiye’ye yatırımı 2,2 milyar dolar civarında.”

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