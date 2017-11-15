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Türkiye, ABD’ye Sarraf’ın akıbetini sordu

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Dışişleri Bakanlığı, tutuklu işadamı Rıza Sarraf konusunda ABD’ye nota vererek akıbeti hakkında bilgi istedi.

İran’a yönelik yaptırımları delmek ve kara para aklamak da dahil dört suçtan hakkında 75 yıla kadar hapis istenen Sarraf, ABD’de tutuklu yargılanıyor.

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İşadamının ilk duruşması 27 Kasım’da görülecek. Sarraf, halen tutuklu ancak şimdiye dek iki kez kağıt üzerinde tahliye edildi.

Bunlardan sonuncusu geçen günlerde yaşanmıştı. Sarraf, kayıtlarda tahliye edilmiş gözüküyordu ancak avukatı bilgiyi yalanlamıştı.

Avukatı Şeyda Yıldırım, son olarak müvekkilinin serbest bırakıldığı bilgisinin doğru olmadığını belirterek “Başka bir bölüme alınmış olabilir. Bize de beş gündür bilgi vermiyorlar, hiçbir haber alamıyoruz” demişti.

Türkiye’nin girişiminin bu açıklama sonrası gelmesi dikkati çekti.

‘Can güvenliği’ vurgusu

Dışişleri Bakanlığı’nın bilgilendirmesinde şöyle dendi: “Rıza Sarraf hakkında basına yansıyan haberler üzerine Washington büyükelçiliğimizce, ABD makamlarından resmen bilgi talep edilmiş olup; henüz bir yanıt alınamamıştır. Konu takip edilmektedir.”

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberinde, notada ‘kendisinden haber alınamayan Türk vatandaşı Sarraf’ın can güvenliği konusunda endişe edildiğinin belirtildiği’ aktarıldı.

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