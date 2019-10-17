Türkiye-ABD ortak açıklaması: IŞİD’e karşı görev devam ediyor

Türkiye ve ABD heyetlerinin Suriye’ye harekat ardından yayınladıkları ortak açıklamada, Türkiye’nin güney sınırındaki meşru güvenlik kaygılarının anlaşılır olduğu vurgulanarak, IŞİd faaliyetleriyle ilgili ortak görevin devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, Türkiye’nin ‘güvenli bölge’si tanındı, bu bölgenin Türk kuvvetleri tarafından kontrol edileceği belirtildi, bu bölgedeki nüfusun altyapı ve refahının sağlanmasının Türkiye’inin sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Bu bölgeden YPG güçlerinin 120 saat içinde çekileceği, bu çekilme tamamlandıktan sonra Barış pınarı Harekatı’nın tamamen sona erdirileceği de açıklamada yer aldı.

Türkiye’deki ABD Büyükelçiliği tarafından yayınlanan ‘Kuzeydoğu Suriye hakkında Türkiye-ABD ortak açıklama’da, 13 madde halinde şunlar ifade edildi:

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ABD ve Türkiye, NATO’nun eşit üyeleri olarak ilişkilerini yeniden teyit etmiştir. ABD, Türkiye’nin güney sınırlarındaki meşru güvenlik kaygılarını anlamaktadır. Türkiye ve ABD, Kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki şartlar konusunda ve ortak çıkarlar temelinde daha yakın işbirliğine ihtiyaç olduğu konusunda mutabık kalmıştır. Türkiye ve ABD, NATO ülkelerini ve NATO ülkelerinin vatandaşlarını bütün tehditlere karşı, ‘Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için’ anlayışıyla koruma konusundaki taahhütlerine bağlıdır. İki ülke, insan hayatına, insan haklarına, dinsel ve etnik grupların korunmasının sürdürülmesinin teminatı olduklarını yinelemiştir. Türkiye ve ABD, Kuzeydoğu Suriye’deki IŞİD faaliyetleriyle mücadele görevi üstlenmektedir. Bu görev, bu örgütün militanlarının gözaltında tutuldukları yerler ile eskiden IŞİD’in kontrol ettiği yerlerde yerinden edilmiş bulunan kişiler hakkında uygun görülen şekildeki işbirliğini de içermektedir. Türkiye ile ABD, terörizm karşıtı operasyonların, sadece teröristleri ve saklandıkları yerleri, sığınaklarını, mevzilerini, silahlarını, araç ve ekipmanlarını hedef aldığı konusunda mutabıktır. Türk tarafı, güvenliği ve Türk kuvvetleri tarafından kontrol edilen (güvenli bölgede yer alan) yerleşim merkezlerindeki nüfusun refahını sağlayacağını taahhüt eder, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmesine neden olmayacak şekilde hareket edileceğine ilişkin azami dikkat gösterileceğini yineler. Her iki taraf da, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasal birliğine yönelik, Birleşmiş Milletler’in 2254 sayılı kararında, Suriye’deki çatışmaların sona erdirilmesini amaçlayan siyasal sürecinde ifade edilen taahhütlerini yineler. Her iki taraf da, Türkiye’nin ulusal güvenlik kaygılarını giderecek güvenli bölgenin, YPG’nin ağır silahlarının toplanması, müstahkem mevkilerinin ortadan kaldırılması ve bütün muharip pozisyonlarının terk edilmesi de dahil olmak üzere, önemi ve işlevselliğinin devamı konusunda mutabıktır. Güvenli bölge, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uygulanacaktır ve her iki taraf, işbirliklerini, bütün boyutlarıyla hayata geçirilmesi için giderek arttıracaktır. Türk tarafı, YPG’nin güvenli bölge içinden 120 saat içinde çekilmesi için Barış Pınarı Harekatı’nı durduracaktır. Barış Pınarı Harekatı, çekilme tamamlandıktan sonra sona erdirilecektir. Barış Pınarı Harekatı durdurulduğunda, ABD, 14 Ekim 2019’daki ‘Suriye’deki durumdan sorumlu olan kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve ABD’ye girişlerinin engellenmesi’ başlıklı Başkanlık Kararnamesi ile uygulanan yaptırımları devam ettirmeme konusunda mutabıktır. Kongre ile bu konuda görüş alışverişinde bulunulacak, Birleşmiş Milletler’in 2254 sayılı kararıyla Suriye’de barış ve güvenliğin sağlanması süreci vurgulanacaktır. Barış Pınarı Harekatı sona erdiğinde, 11’inci paragrafta açıklanan var olan yaptırımlar, kaldırılacaktır. Her iki taraf da, bu açıklamada altı çizilen hedeflere ulaşma konusunda birlikte çalışmayı taahhüt eder.