Türkiye ABD menşeli 22 ürüne vergi indirimi getirdi

Türkiye, ABD menşeli 22 üründe ek gümrük vergisini yarıya indirdi.

Geçen hafta ABD Türkiye’den çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisini yüzde 25’e indirmişti.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan cumhurbaşkanı kararına göre söz konusu liste kapsamında binek otomobiller, alkollü içkiler, yaprak tütün, güzellik ve makyaj ürünleri, sıvanmamış kağıt ve karton gibi ürünler bulunuyor.

Kararla ABD’den ithal aşamasında uygulanacak ek mali yükümlülük oranı binek otomobiller için yüzde 120’den yüzde 60’a, alkollü içkiler için yüzde 140’tan yüzde 70’e, yaprak tütün için yüzde 60’tan yüzde 30’a, güzellik ve makyaj ürünleri için yüzde 60’tan yüzde 30’a düşürüldü.

Ne olmuştu?

ABD, 23 Mart’ta Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere çelikte 25, alüminyuma yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlamış, bazı ülkelere ise istisna getirmişti.

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İlave vergiye maruz kalan Türk çeliği yılın ilk yarısında rekabet avantajını kaybetmiş ve ABD’ye ihracatta sert düşüş yaşamıştı. 13 Ağustos’tan geçerli olmak üzere de ABD Türkiye’ye yönelik olarak çelik ve alüminyumdaki gümrük vergilerini iki katına çıkarmıştı. Buna göre, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı gümrük vergisi alüminyumda yüzde 20’ye, çelikte yüzde 50’ye yükseltilmişti.

ABD geçen hafta ise Türkiye’yi, bazı ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkarmış ancak Türkiye’den çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisini yüzde 25’e indirmişti.