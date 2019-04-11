Türkiye 2017’de de yeryüzünü ‘kirletme’yi sürdürdü

Türkiye’nin sera gazı emisyonu 19 yılda yüzde 140 arttı.

Fotoğraf: İklim Haber

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün paylaşılan verilere göre Türkiye’nin 2017 yılı toplam seragazı emisyon miktarı 1990 yılına göre yüzde 140.1 artış bir artış göstererek 526.3 Mt CO 2 eşdeğeri oldu. Toplam sera gazı emisyonu 2016 yılında 496.1 Mt CO 2 eşdeğeri olarak açıklanmıştı. 2016 yılı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılına göre yüzde 135.4 artış göstermişti.

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Türkiye’de kişi başına düşen seragazı emisyon miktarı da arttı. 2016 yılında 6.3 ton CO 2 e olan değer 2017 yılında 6.6 ton’a yükseldi.

İklim Haber’in TÜİK verilerinden derlediği habere göre bu dönemde toplam emisyonlarda CO 2 eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 72.2 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12.6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 11.9 ile tarımsal faaliyetler, yüzde 3.3 ile atık takip etti.

CO 2 emisyonlarında en büyük pay enerjinin

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2017’de toplam CO 2 emisyonlarının yüzde 34’ü elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere yüzde 86.3’ü enerjiden, yüzde 13.4’ü endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, yüzde 0.3’ü tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklandı.

Metan (CH 4 ) emisyonlarının yüzde 62.3’ü tarımsal faaliyetlerden, yüzde 21.3’ü atıktan, yüzde 16.4’ü enerjiden ve yüzde 0.03’ü ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı.