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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye, 15 Temmuz’dan bu yana Almanya’ya 1168 ‘kırmızı bülten’ iletmiş

Darbe girişiminin ardından Türkiye’nin Almanya’daki kişiler için talep edilen ‘kırmızı bülten’in 1000’i geçtiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Andrej Hunko’nun soru önergesine Almanya hükümetinden yanıt geldi.

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Buna göre 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından bugüne kadar 1168 ‘kırmızı bülten’ Alman Interpol Ofisi‘ne iletildi. Ek olarak 84 de ‘mavi bülten’ çıkarıldı.

‘Kırmızı bülten’ tutuklama ve iadeyi, ‘mavi bülten’ ise ikametgah bildirimini içeriyor.

İçişleri bakan yardımcısı ve bakanlık sözcüsü İsmail Çataklı, şimdiye dek Interpol’e yapılan genel başvuruların 646’sının reddedildiğini açıklamıştı.

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