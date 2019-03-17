Türkeş’in oğlundan Mansur Yavaş’a destek: Çizgisinden sapmamış bir ülkücüdür

MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, İYİ Parti-CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş’ı desteklediğini açıkladı.

Fotoğraflar: DHA

Bir internet sitesinin Ankara’da düzenlediği yemekte konuşan Ahmet Kutalmış Türkeş, Mansur Yavaş’ın kendilerine babasının emaneti olduğunu ifade etti.

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Yavaş’ı eskiden beri tanıdığını aktaran Türkeş, Mansur Yavaş’ın çizgisinden hiç sapmamış bir ülkücü olduğunu dile getirdi.

Türkeş şöyle devam etti: “Ben de Alpaslan Türkeş adına, kendisine vefa gösterme adına buradayım. Alparslan Türkeş’in adını yasaklayanlara inat, kendisinin yanındayız.”

‘Trafoya fil soksalar fark etmez’

Yavaş da seçimi hep birlikte kazanacaklarını belirterek “Bu sefer trafolara kedi falan giremeyecek. Çünkü öyle bir fark geliyor ki anketlerde, bırakın kediyi, fil soksalar fark etmeyecek” ifadelerini kullandı.

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Yavaş, ‘iftira atanlara tüm televizyonların açık olduğunu, savunma yaparken hepsinin ölü taklidi yaptığını’ söyledi.

“Hayatlarında görmedikleri mağlubiyeti Ankara’da tadacaklar, göreceksiniz” diyen CHP’li aday, ülkücülerin desteğinin kendisi için önemli olduğunu vurguladı. Yavaş, “Mutluyum tabi. Geçen dönem de desteklemişlerdi. Önemli olan bana güvenmeleri. İnşallah ben de onların güvenini boşa çıkartmayacağım. Ankara hak ettiği başkent olacak” diye konuştu.

Geceye Türkeş’in oğlunun yanı sıra doktoru Selim Kaptanoğlu, eski gümrük ve tekel bakanı Gün Sazak’ın oğlu Süleyman Servet Sazak, gazeteci-yazar Yılma Durak ve Prof. Dr. İskender Öksüz de katıldı.