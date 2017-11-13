Türkeş’in memleketindeki MHP’li belediye başkanı istifa etti: Genel merkezin iktidar kaygısı yok

MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in memleketi Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin MHP’li belediye başkanı partisinden istifa etti.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, partinin resmi internet sitesindeki ‘Belediye Başkanları’ listesinde isminin silindiğini ifade etti.

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Kendisine konuyla ilgili bilgi verilmediğini, istişare halindeki oldukları MHP il başkanının da bilgisi dışında işlemin gerçekleştiğini aktaran MHP’li başkan, “Son hamle bardağı taşıran son damla olmuştur. İhraç edilmişsek sebebini bilmemizin son derece hakkımız olduğunu düşünüyorum” dedi.

Partilerinin iktidarı için canla başla çalışırken genel merkezin böyle bir kaygısının olmadığını görmenin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını aktaran Ataş, “Dışlamakla, ötekileştirmekle, partinin belediye başkanlarını bile ‘gitsin’e tutmakla iktidar olunamayacağı gibi siyaset de yapılamayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Ataş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son dönemde sistematik bir şekilde dışlanarak MHP çatısı altında siyaset yapmamız imkansız hale getirilmiştir. Başbuğ Alparslan Türkeş’in ilçesinde yıllardır özveriyle çalışan MHP ilçe başkanının görevden alınmasını, özverili yöneticilerin görev yaptığı teşkilatın feshedilmesini, ilçe başkanlığının kapatılmasını hazmedemedik ama parti disiplini gereği suskun kaldık. İlçe başkanlığına atanan arkadaşlarımız tarafından il delegesi yapılmadık, parti disiplini gereği suskun kaldık. Bir belediye başkanı olarak üst kurul delegeliğimizin alınmasına ve partimizi ileriye taşıma adına çalışmalarımızın engellenmesine rağmen, yine parti disiplininden kopmadık ve partimizin aldığı kararlara uyduk, suskun kaldık, eyvallah dedik. Bugün gelinen noktada ise Başbuğ AIparslan Türkeş’in memleketinin MHP listelerinden silinmesi bizleri derinden yaralamıştır. Görülmektedir ki MHP’de çalışmamızın ve siyaset yapmamızın önü kapatılmıştır.”

“Siyaset bizim için vazgeçilmez değil” diyen Ataş, İYİ Parti’ye geçip geçmeyeceği konusunda herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.