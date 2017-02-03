Türk’e tahliye yok: Sağlık raporuna göre hayati tehlike söz konusu değil

Tutuklu Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı DBP’li Ahmet Türk’ün tahliyesi için adli tıptan olumsuz rapor geldi.

‘Cezaevinde kalabilir’

Dihaber’in haberine göre raporda “Altı ayda bir tıbbi kontrollerinin yapılması şartıyla, cezaevinde bulunması hayati tehlike oluşturmamaktadır” dendi.

‘Cezaevinde kalması eziyettir’

Buna rağmen Türk’ün avukatı Zeynep Ceren Boztoprak, Mardin Sulh Ceza Mahkemesi’ne Türk’ün durumuna ilişkin tahliye talebinde bulunacaklarını söyledi.

Türk’ün tahliye edilmesi için hukuki tüm yolları deneyeceklerini sözlerine ekleyen Boztoprak, “Her ne kadar ‘Cezaevinde kalabilir’ raporu verilse de bu koşullarda bir insanın cezaevinde kalması eziyettir” dedi.

Ne olmuştu?

74 yaşındaki Türk, 21 Kasım’da evinde polislerce gözaltına alınmış, 24 Kasım’da da ‘örgüt üyeliği’nden tutuklanarak İstanbul’daki Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Kalp pili taşıyan Türk’ün aylık rutin kontrollerinin dahi yapılmadığını belirten avukatı Erdal Kuzu şunları söylemişti: “Sağ gözünde katarakt oluşmuş. Doktor kataraktın ilerlediğini ve mutlaka ameliyat olması gerektiğini söylemiş. Olsa bile sonrasında hijyen koşulları gerekiyor. Ne yazık ki cezaevinde bu mümkün değil.”

Türk’ü iki kez ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, cezaevi çıkışında “Ahmet Türk’ün sağlığı giderek daha kötüleşiyor. Acil ve adil bir karar alınmasını bekliyoruz” demişti.

Türk’ün Silivri’den Elazığ T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği açıklanmıştı.

Son olarak Türk’ün avukatı, müvekkilinin tahliye edilmesini sağlayacak sağlık raporunun ‘ortada olmadığını’ söylemişti.

Elazığ’da tutuklu bulunan Türk’ün hastaneye askerlerin kollarında götürüldüğü fotoğraf gündem yaratmış, sağlık sorunları yaşadığı bilinen Türk’e yapılan muamele hayli konuşulmuştu.

Valilik, hiçbir aşamada Türk’e kelepçe takılmadığını açıklamıştı.