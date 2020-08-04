Türkçenin korunması için yasa çalışması: Yabancı kelimeler ayıklanacak

Türk Dil Kurumu (TDK) tabelalardan şirket isimlerine kadar her alandaki yabancı kelimelerle ilgili kapsamlı rapor hazırladı. Bu doğrultuda Türkçenin korunması için yasa çıkarılması önerildi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre çalışma Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu’nda ele alındı.

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Raporda hem günlük hayatta Türkçenin yerini alan yabancı kelimeler, hem tabela ve panolarda kullanılan İngilizce duyuru ve reklamlar, özellikle de şirket ve AVM isimlerinin İngilizce olmasıyla ilgili saptamaların yer aldığı belirtildi.

İngilizce veya başka dillerin, yardımcı olmak ve yönlendirmek için ikinci dil olarak kullanılabileceği, ancak ilk isimlerin Türkçe olması gerektiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca TV kanallarındaki programlarda, hem sunucuların hem de programa katılan konukların konuşmalarında sürekli yabancı kelimeler kullandığı değerlendirmesi de yapıldı. Hazırlanacak yasa taslağında bu yayınlara ilişkin de düzenleme olması gerektiği ifade edildi.