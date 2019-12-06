Turkcell’den Çinli banka ile 500 milyon avroluk kredi anlaşması

Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon avro tutarında kredi için mutabakat anlaşması imzaladı.

Fotoğraf: Turkcell

Şirketin yazılı açıklamasında, Turkcell’in altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere Çin Kalkınma Bankası’yla sekiz yıl vadeli krediye ilişkin mutabakat anlaşması imzaladığı belirtildi.

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Açıklamaya göre 500 milyon avro tutarındaki kredinin Çinli tedarikçilerden yapılacak donanım ve ekipman alımlarının finansmanı için kullanılması planlanıyor.

Kredi ile ilgili nihai anlaşmanın ise gelecek yılın ilk çeyreğinde imzalanması planlanıyor.