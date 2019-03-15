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Yaramazlara biraz batar!

Turkcell CEO’su Terzioğlu görevinden ayrıldı

Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu’nun görevini bıraktığı bildirildi.

Fotoğraf: turkcell.com.tr

Turkcell hisseleri Terzioğlu’nun görevini bıraktığı haberinin etkisiyle yüzde 2’nin üzerinde ekside seyrediyor.

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Habertürk’ün haberine göre Terzioğlu dün itibariyle görevinden ayrıldı. Haberde yönetim kurulunun genel müdürlük hakkında bugün açıklama yapacağı bildirildi.

Haberin ardından şirket hisseleri 1007 itibariyle yüzde 2.2 kayıpla 14 liraya geriledi.

Turkcell’den konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmezken, şirket konu ile ilgili sorulara yanıt vermedi.

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Reuters’a konuşan adının açıklanmasını istemeyen analist Terzioğlu’nun şirket stratejisini belirleyen isim olduğuna dikkat çekerek, “Yatırımcılar Terzioğlu’nu çok yakından tanıyorlardı. Yeni bir yönetici belirlenene kadar belirsizliği satabilirler” dedi.

Turkcell, Nisan 2015’te göreve gelen Terzioğlu’nun yönetiminde ham veri ve ses satışından, katma değerli dijital servisler alanına yöneldi ve bu alanda büyümek kaydetti.

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