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Yaramazlara biraz batar!

‘Türkçe ezan’ tartışması: CHP, iki vekili disipline sevk etti

CHP, Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz ve Elazığ milletvekili Gürsel Erol’u disipline sevk etti.

Fotoğraf: chp.org.tr

Yılmaz, bir TV kanalında katıldığı tartışma programında “Ezan Türkçe okusun, ben anlayayım. Kuran okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun” demişti. Bunun üzerine tartışma başlamıştı.

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DHA’nın bildirdiğine göre CHP Grup Yönetim Kurulu, bugün olağanüstü toplandı.

Toplantıda Erol ve Yılmaz’ın CHP Tüzüğü ve Grup İç Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ‘kesin çıkarma cezası’ ile ‘önlemli olarak’ cezalandırılması önerisiyle grup disiplin kuruluna sek edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

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