Türkçe ezan istemişti: CHP, Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz’ı ihraç etti

CHP, ezanın Arapça değil Türkçe okunmasını isteyen Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz’ı partiden ihraç etti.

Yılmaz, bir televizyon programında ezanın Türkçe okunmasını isteyince parti tarafından disipline sevk edilmişti.

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CHP’li vekil, bunun ardından genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklenince bir kez daha kesin ihraç talebiyle disipline gönderilmişti.

Öztürk’ten ilk açıklama

Konuyla ilgili Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, “Hukuki süreç tamamlanana kadar bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim.”Hiçbir yere gitmiyoruz, bağımsız devam edeceğiz, yamanma diye bir derdimiz olamaz. Beni partiden bu şekilde ihraç edenleri de millet ihraç edecek. Umudun ışığı sönmez, Allah büyüktür” dedi.