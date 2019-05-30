Türkan Elçi: İmamoğlu Dört Ayaklı Minare’deki gülleri çalıyor

Dünya çapında olay yaratan bir dizinin dümeninde oturmak başlı başına bir stres kaynağı. Bunun son örneğini geçtiğimiz günlerde final bölümü yayınlanan ve arkasından çokça konuşulan Game of Thrones’un senarist koltuğunda oturan David Benioff ve Daniel Weiss ikilisinde de görmek mümkün. Önceki sezonlarda bol bol övülen ikili dizinin son sezonuyla birlikte nefret oklarının da hedefi haline geldi. Dizi düşüşe geçen son sezonu ve izleyicileri tatmin etmeyen finaliyle ister istemez kendisiyle benzer bir sona sahip diğer dizileri hatırlattı. Zirveden dibe doğru hızla inen ve finalleriyle hayal kırıklığı yaşatan 4 diziyi sıralamadan önce uyaralım, bu yazı adı geçen dizilerle ilgili ‘spoiler’ içerebilir!