Türkan Elçi: İmamoğlu Dört Ayaklı Minare’deki gülleri çalıyor

Türkan Elçi, iktidara yakın medyanın Ekrem İmamoğlu’nun bir esnafın hafifçe yanağına dokunmasını ‘tokat attı’ diye haberleştirmesi sonrasında sosyal medyadan gelen mizahi paylaşımlara ‘İmamoğlu Dört Ayaklı Minare’deki gülleri çalıyor‘ tweet’iyle destek verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “Ekrem bey son günlerde gergin. Esnaf genci tokatladı” diye konuşmuş, durum sosyal medyada mizah konusu haline gelmişti.
Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi de, Twitter’dan yaptığı paylaşımda sosyal medyadaki mizahi paylaşımlara bir yenisini ekledi: “Ekrem İmamoğlu Dört Ayaklı Minare’deki gülleri çalıyor.”