Türk Yıldızları’nın eski pilotuna ‘FETÖ’den 15 yıla kadar hapis istemi

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın eski pilotu yüzbaşı Ali Onur Adalı’ya ‘FETÖ üyeliği’nden 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Konya başsavcılığının ankesörlü telefon soruşturması kapsamında tutuklanan Adalı’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla Konya 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.
Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Adalı, davanın bugünkü duruşmasına Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı.
Savunma yapan eski asker, suçlamaları kabul etmediğini belirterek örgütle bağlantısının bulunmadığını savundu.
Mütalaa açıklandı
Mütalaa açıklayan savcı, Adaylı’ya aynı suçtan 15 yıla kadar hapis istedi. Adalı’nın avukatı ise dosyada bulunan HTS kayıtlarının ve bilirkişi raporunun çelişkili olduğunu ileri sürdü.
Adalı’nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.