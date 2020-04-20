Türk yetkili: S-400’lerin aktivasyonu ‘corona’ nedeniyle ertelendi

Covid-19 salgını nedeniyle S-400’lerin bu ay yapılması öngörülen aktivasyonunun ertelendiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’a konuşan üst düzey Türk yetkili, ertelemenin, Türkiye’nin S-400 kararından geri adım attığı anlamına gelmediğini söyledi.

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Yetkili şu ifadeleri kullandı: “S-400’lerin aktive edilmesi kararında geri adım atılmayacak, (fakat) sistemin nisanda aktive edilmesi planları Covid-19 nedeniyle ertelenmek durumunda kaldı.”

Bazı teknik sıkıntıların aşılması gerektiğini belirten yetkili, aktivasyon sürecindeki aksamanın aylar sürebileceğini belirtti.

Rus yapımı S-400’lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ABD, Türkiye’yi sistemin aktive edilmemesi yönünde birçok kez uyarmıştı.