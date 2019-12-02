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Yaramazlara biraz batar!

Türk yetkili: Rusya ile yeni S-400 anlaşması kısa süre içinde olacak

Cumhurbaşkanlığı’ndan bir güvenlik ve dış ilişkiler yetkilisi, Rusya’dan yeni S-400 alım tarihinin belirlenmesinin sadece teknik bir mesele olduğunu ve bu anlaşmanın çok uzamadan yapılacağını düşündüğünü söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’in haberine göre, Türk yetkili “İkinci grup S-400’lerin satın alınma tarihi sadece teknik bir mesele. Kısa süre içinde gerçekleşeceğini düşünüyorum” dedi.

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Türkiye’nin, Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri, ABD’nin tepkisine yol açmış, S-400’lerin NATO’nun savunması ile uyumlu olmadığı ve F-35 savaş uçakları için tehdit oluşturduğunu açıklamıştı. Temmuz ayından itibaren S-400 sistemlerine ait parçaların Rusya’dan Türkiye’ye gelmeye başlamasıyla birlikte ABD’yle gerilim artmıştı. Türkiye ve ABD’nin S-400 üzerinden yaşadığı anlaşmazlık, Türkiye’nin ABD savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından F-35 programından çıkarılmasıyla sonuçlanmıştı. Türkiye, Rusya ile güçlü ilişkilere atıfta bulanarak, S-400’lerden vazgeçmeyeceğini belirtmişti.

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’tan Alexander Mikheev 26 Kasım’da yaptığı açıklamada, Rusya’nın Türkiye ile önümüzdeki yılın ilk yarısında yeni bir S-400 sözleşmesi imzalamayı planladığını söylemişti.

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