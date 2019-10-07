Türk yetkili: Operasyon için ABD’nin çekilmesi beklenecek, bir haftayı bulabilir

Üst düzey bir Türk yetkili Suriye’nin kuzeyindeki operasyonun sahadaki değişikliklere göre her an olabileceğini, ancak Türkiye’nin ABD askerlerinin operasyon bölgesinden çekilmesini beklemesinin de kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. Yetkili bu sürenin bir haftayı bulabileceğini de belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’a bilgi veren yetkili “Ancak her hangi bir kaza yaşanmaması için Türkiye’nin ABD askerlerinin operasyon bölgesinden çekilmesini beklemesi de kuvvetle muhtemel. Bu sürenin bir haftayı bulabileceği söylenebilir” diye konuştu.

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Reuters ajansına konuşan başka bir üst düzey yetkili ise operasyonda ‘müttefiklerin desteği olsun ya da olmasın’ Türkiye’nin gerekli iradeye sahip olduğunu belirtti.

Beyaz Saray’ın bu sabahki açıklamasında Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyon için yakında harekete geçeceğine dikkat çekilerek ABD güçlerinin buna destek vermeyeceği belirtilmişti. ABD güçlerinin Türkiye sınırı boyunca Tel Abyad ve Resülayn’da iki gözlem noktasını boşalttığı bildirilmişti.

Üst düzey Türk yetkilinin operasyona yönelik açıklamaları şöyle:

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“Türkiye, sınırları içinde ve dışında potansiyel beka sorunu teşkil eden tüm terör unsurlarıyla mücadelesini kesintisiz ve kararlı biçimde sürdürmektedir.

Başta güney sınırları olmak üzere, bölgede cereyan eden güvenlik problemleri çok yakından ve dikkatle takip edilmekte, askeri ve siyasi önlemler gerektiği gibi alınmaktadır.

Bölgede barışı ve huzuru sağlamanın yanında, meşru müdafaa hakkını kullanma ve vatandaşlarının güvenliğini tesis etmek için her türlü askeri hazırlık yapıldı.

Güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirlerin hayata geçirilme yerine, zamanına ve kapsamına yine Türkiye karar verir.

Bu süreçte başta müttefiklerimiz olmak üzere ilgili tüm devletlerle kapsamlı ve verimli diplomatik temaslar devam etmekte, bilgi alışverişi tabii biçimde sürmektedir.”