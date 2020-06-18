Türk yetkili: Fransız gemisine taciz iddiası gerçek dışı

Üst düzey bir Türk askeri yetkili, Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği iddiasının ‘tamamen gerçek dışı’ olduğunu, gemiye talebi üzerine Türk donanması tarafından yakıt ikmali yapıldığını belirterek, muhabere paylaşmayan gemiyle ilgili durumun NATO makamlarına bildirildiğini kaydetti.

Fotoğraf: TSK

Fransa Savunma Bakanlığı dünkü açıklamasında Akdeniz’de yürütülen NATO görevi sırasında bir Türk gemisinin Fransız gemisine karşı ‘aşırı saldırgan’ bir müdahalede bulunduğunu öne sürmüştü.

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Reuters’a bilgi veren askeri yetkili, Fransız askeri gemisinin NATO usullerini ve denizde emniyet kurallarını ihlal edecek şekilde süratle manevra yaptığını, konunun NATO askeri makamlarıyla da paylaşıldığı bildirdi.

Türk askeri yetkili şöyle konuştu: “Taciz edildiği iddia edilen Fransız harp gemisine iddia edilen olay öncesinde tarafımızdan yakıt ikmali yapıldığı da dikkate alınırsa, ithamın ne kadar yersiz ve maksatlı olduğu açıktır. Ayrıca, Fransız harp gemisinin seyir emniyetini tehlikeye atacak, NATO usullerini ve denizde emniyet kurallarını ihlal edecek şekilde yüksek süratli ve tehlikeli manevra yapmış olmasından söz edilmemesi de manidardır.”

Yetkili şöyle devam etti: “Fransız gemisi bu yakın ve tehlikeli manevrayı yaparken, ilave seyir güvenliği için Türk harp gemisi tarafından atış kontrol radarı üzerindeki kamera ile gözetlenmiş, ancak hiçbir surette radar ile izleme yapılmamıştır. 20 deniz mili sürat ile deniz emniyetini tehlikeye atacak şekilde bir müttefik harp gemisine yaklaşmak usullere ne kadar uyar?”

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Fransız gemisinin, NATO Deniz Muhafızı Harekatı için orta Akdeniz’de bulunduğu sürece Türk gemileri ile sürekli muhabere irtibatı olmasına rağmen olay esnasında Fransız gemisi tarafından Türk gemisiyle hiçbir muhabere irtibatı kurulmadığını kaydeden aynı askeri yetkili şunları kaydetti: “Konu NATO askeri makamları ile de paylaşılmıştır. Müttefikimizden beklentimiz, varsa bu tür sorunların mevcut usuller ve esaslar çerçevesinde, ittifakın dayanışma ruhu içerisinde, koordinasyon ve diyalog ile çözümlenmesidir. Türkiye, her zaman olduğu gibi bugün de ittifak içerisindeki görev yükümlülüklerini yerine getirmiş ve yerine getirmektedir.”

Askeri yetkili şöyle konuştu: “Gemide ve karargahtaki kayıtlar incelenmiştir. NATO makamları ile de belgeler ve kayıtlar paylaşılmaktadır. Gerektiğinde elimizdeki tüm detaylı verileri de paylaşmaya hazırız. Kasıtlı bir davranışta bulundular, üzüntü verici. Olayın bu şekilde dostluk ve müttefiklik ruhuna aykırı bir şekilde gelişmesi bu aşamaya gelmesi bizi üzmüştür. Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de ittifak içerisindeki görev yükümlülüklerini yerine getirmiş, getirmeye devam etmektedir.”

TSK’nın tehlikeli hareketin, tacizin, dostane faaliyetlerin, işbirliğinin, dayanışmanın ve koordinasyonun ayırdını yapacak tecrübeye sahip, müttefikler arasında sahada herhangi bir sorun yaşanması durumunda uygulanacak koordinasyon, işbirliği, karşılıklı çalışabilirlik prensip ve usullerine de hakim olduğunu kaydeden aynı askeri yetkili, “Arazideki müttefik unsurları arasında bugüne kadar olduğu gibi, kolaylıkla ve NATO usulleri doğru şekilde uygulandığı takdirde halledilebilecek basit bir koordinasyon sorununun, basında gündeme getirilmesi, İttifakın dayanışma, iş birliği ve koordinasyon ilkeleri ve müttefiklik ruhu ile bağdaşmamaktadır” dedi.