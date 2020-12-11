Türk yetkili: ABD’nin yaptırımı ilişkilere zarar verir

Üst düzey bir Türk yetkili, ABD’nin Türkiye’ye uygulamaya düşündüğü yaptırımların ülke ilişkilerine zarar vereceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters haber ajansı, ABD’nin Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle, Savunma Sanayii Başkanlığı ve başkanı İsmail Demir’e yaptırım uygulamaya hazırlandığını yazmıştı.

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Yine aynı ajansa konuşan ve adı belirtilmeyen üst düzey Türk yetkili, yaptırım iddiasına ilişkin şunları söyledi: “Yaptırımlar sonuç vermez. Ters etki yapar. İlişkilere zarar verir. Türkiye bu sorunların diplomasi ve müzakere yoluyla çözümünden yanadır. Tek taraflı dayatmaları kabul etmeyiz.”

Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın almış ve bu durum, ABD’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına neden olmuştu. ABD Türkiye’yi S-400’lerin kullanılmaya başlaması durumunda yaptırım getirmekle tehdit etmişti.