Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türk yetkili: ABD’nin yaptırımı ilişkilere zarar verir

Üst düzey bir Türk yetkili, ABD’nin Türkiye’ye uygulamaya düşündüğü yaptırımların ülke ilişkilerine zarar vereceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters haber ajansı, ABD’nin Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle, Savunma Sanayii Başkanlığı ve başkanı İsmail Demir’e yaptırım uygulamaya hazırlandığını yazmıştı.

Reklam

Yine aynı ajansa konuşan ve adı belirtilmeyen üst düzey Türk yetkili, yaptırım iddiasına ilişkin şunları söyledi: “Yaptırımlar sonuç vermez. Ters etki yapar. İlişkilere zarar verir. Türkiye bu sorunların diplomasi ve müzakere yoluyla çözümünden yanadır. Tek taraflı dayatmaları kabul etmeyiz.”

Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın almış ve bu durum, ABD’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına neden olmuştu. ABD Türkiye’yi S-400’lerin kullanılmaya başlaması durumunda yaptırım getirmekle tehdit etmişti.

İddia: ABD, Türkiye’ye yaptırımları her an uygulayabilir

ABD’li senatörlerden Türkiye’ye S-400 için yaptırım çağrısı

Pompeo: Türkiye’ye nasıl bir S-400 yaptırımı uygulanacağını değerlendiriyoruz

ABD’den Patriot şartı: S-400’leri iade edin

SON HABERLER

Üzgünüm Leyla!

‘9 kere Leyla’ filmi hak etmediği yergilerle yerden yere vurulduğu için üzgünüm.

AB zirvesinde yeni taslak metin: Türkiye’ye yaptırımda uygulama martta

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaşadığı enerji anlaşmazlığı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını ele alan Avrupalı liderler, zirvenin yeni taslak metnine göre kişilere yönelik yönelik yeni yaptırımlar üzerinde anlaşma sağlarken, yaptırımların devreye alınması mart ayına öteleyecek.

‘Çav Bella’ paylaşımı nedeniyle açılan davada beraat

İzmir’de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan dava açılan CHP eski il başkan yardımcısı Banu Özdemir beraat etti.