Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türk ve İtalyan donanmasından üç gemi, Doğu Akdeniz’de eğitim yaptı

Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz’de İtalyan donanmasına ait bir geminin de katılımıyla eğitim düzenledi.

Fotoğraf: Savunma Bakanlığı

Yunanistan, sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in çalışmayı sürdürdüğü konuma yakın bir bölgede iki günlük eğitim için Navtex ilan etmişti. Türkiye de bundan birkaç saat sonra Doğu Akdeniz’de bir günlük eğitim düzenleyeceği yönünde Navtex ilan etmişti.

Reklam

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre bugünkü eğitime TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne katıldı.

Bakanlığın açıklamasında, “Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir” dendi.

Navtex, denizcilere hitaben mesaj yayınlanan sisteme verilen isim. Yayınlanan Navtex mesajıyla, belirtilen bölgelerde yapılacak çalışmalar haber veriliyor, o sahalara girilmemesi isteniyor. Türkiye ile Yunanistan, Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Reklam

Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz’de eğitim düzenleyecek

Doğu Akdeniz’deki ‘Oruç Reis’ gemisinin çalışma süresi uzatıldı

Erdoğan: Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Ege’de haklarımızı korumaya odaklandık

Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de yeni ruhsat vererek sondajı sürdüreceğiz

Akdeniz’in doğusunda sismik araştırma yapılacak

SON HABERLER

Fransızlar ‘yarı başkanlığı’ benimsedi… Milli bayramlarına da değer veriyorlar!

Macron pek matah bir siyasetçi olarak görülmese de, bildiğim kadarıyla şu ana dek, “Ya siz kimsiniz ya, Mitterrand ne yapmış kardeşim, taş üstüne taş mı koymuş bu ülkede ya” gibi bir konuşmasına tanık olunmadı. Sistemin tıkanmadan, asgari demokratik ilkeler gözetilerek sürdürülebilmesinin çok önemli bir nedeni bu. Yalnızca kâğıt üzerindeki sözcükler değil.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...