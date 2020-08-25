Türk ve İtalyan donanmasından üç gemi, Doğu Akdeniz’de eğitim yaptı

Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz’de İtalyan donanmasına ait bir geminin de katılımıyla eğitim düzenledi.

Fotoğraf: Savunma Bakanlığı

Yunanistan, sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in çalışmayı sürdürdüğü konuma yakın bir bölgede iki günlük eğitim için Navtex ilan etmişti. Türkiye de bundan birkaç saat sonra Doğu Akdeniz’de bir günlük eğitim düzenleyeceği yönünde Navtex ilan etmişti.

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Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre bugünkü eğitime TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne katıldı.

TCG GÖKSU ve TCG FATİH fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir. pic.twitter.com/FugT2sdDJv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2020

Bakanlığın açıklamasında, “Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir” dendi.

Navtex, denizcilere hitaben mesaj yayınlanan sisteme verilen isim. Yayınlanan Navtex mesajıyla, belirtilen bölgelerde yapılacak çalışmalar haber veriliyor, o sahalara girilmemesi isteniyor. Türkiye ile Yunanistan, Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı konusunda anlaşmazlık yaşıyor.