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Türk Telekom’un hissedarlarından: Gözde Suudi prens öldürüldü

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Suudi Arabistan’ın gözde prenslerinden Abdülaziz bin Fahd, kendisini tutuklamak için gelen polislere direnince öldürüldü. Abdülaziz, Türk Telekom’un yüzde 55’inin sahibi ‘Saudi Oger’in büyük hissedarlarından biriydi.

Prens Abdülaziz bin Fahd. Fotoğraf: Twitter

Suudi Arabistan’da ‘ılımlı İslam’a geçeceğini açıklayan Veliaht Prens Muhammed başkanlığındaki ‘yolsuzluklarla mücadele komisyonu’ 4 Kasım’da 11 prens ve dört bakan başta olmak üzere çok sayıda kraliyet ailesi mensubu, siyasetçi ve bürokratı tutuklamıştı. Tutuklamalar sürerken 6 Ekim’de eski bir Suudi veliaht prensinin oğlu olan Prens Mukren yanındaki üst düzey yetkililerle birlikte helikopter kazasında ölmüştü.

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Amerikalı FBI ajanı Ali H. Soufan’ın Twitter adresinden duyurduğu, yalanlanmayan habere göre, 44 yaşındaki bin Fahd da dün kendisini tutuklamaya gelen polislere korumaları arasında çıkan çatışma sırasında vuruldu.

Prens Abdülaziz, halen Suudi Arabistan’da bulunan ve önceki gün ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürerek Lübnan başbakanlığından istifa eden Saad Hariri’nin de ‘Saudi Oger’ şirketinde ortağı. Prensin sadece ABD’de 5.8 milyar dolarlık yatırımı var. ‘Saudi Oger’ Türk Telekom’un yüzde 55 hissedarı.

Bin Fahd, 2005 yılında 82 yaşındayken yaşamını yitiren Kral Fahd’ın en sevdiği oğlu olarak tanınıyor.

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