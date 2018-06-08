Türk Telekom’un borcunu ödemeyen sahibi Otaş için düzenleme: Bankalara hisse

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların izne tabi işlemleri ve dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmelikte değişiklik içeren yönetmelik taslağı yayınladı.

Analistler söz konusu değişikliğin Türk Telekom’un yüzde 55’ine sahip olan ancak bankalara kredi borcunu yaklaşık iki yıldır ödeyemeyen OTAŞ’ın kredi veren bankalarla devam eden çözüm süreci kapsamında alınmış olabileceğini belirtiyor.

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Son cümlede değişiklik

Taslakta yönetmeliğin sekizinci maddesinin yedinci fıkrasının son cümlesinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, “Alım satım amaçlı yapılan hisse senedi yatırımları, alacakların tahsili amacıyla yapılan hisse edinimleri ve ortaklıkların sermaye artırımlarına katılımla ilgili olarak bu fıkra hükmü uygulanmaz” şeklindeki son cümle şununla değiştiriliyor: “Alım satım amaçlı yapılan hisse senedi yatırımlarında, alacakların tahsili amaçlı pay edinimlerinde, ortaklıkların sermaye artırımlarına katılımlarda ve bankanın söz konusu ortaklığı tek başına ya da birlikte kontrol etmesi sonucunu doğurmaması, ortaklıktaki toplam payın kendi özkaynağının binde üçünü geçmemesi ve ortaklığın faaliyet alanını ayrıntılı olarak açıklayan bir raporla birlikte en az otuz gün önceden Kuruma bildirilmesi kaydıyla, kanun, kanun hükmünde kararname veya Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan ve hizmetlerinden yararlanılabilmesi sermayesinde pay edinimi şartına bağlı tutulan ortaklıklar ile risk yönetimi uygulamaları çerçevesinde birden fazla banka veya finansal kuruluş tarafından kurulan ortaklıklardaki pay edinimlerinde, bu fıkra hükümleri uygulanmaz.”

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Ek yük oluşmaması için

Bankalar OTAŞ’ın borç yapılandırılması kapsamında çalışmalarını sürdürürken, OTAŞ’ın sahip olduğu yüzde 55 hisseyi devralmak kapsamında görüşmeler yapıyor.

BDDK, OTAŞ’ın ödeyemediği krediyi takibe almamaları için bankalara talep iletmişti.

Son olarak Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) da pay alım teklifi tebliği kapsamında halka açık ortaklıklarda gönüllü ve zorunlu pay alım muafiyeti esaslarında düzenleme yapmıştı.

Reuters’ın konuştuğu analistler söz konusu düzenlemelerin bankaların OTAŞ’ın hisselerini devralması halinde bankalar üzerinde ek yük oluşmaması için yapıldığını düşünüyor.

Bankalara kredideki payları oranda hisse

Son olarak bankalar, hükümetten yetkililer, hukuk firmaları ve danışmanlık firmaları konuya çözüm bulmak için toplanmışlardı.

Toplantıda, Otaş’a ait yüzde 55 Türk Telekom hissesinin bankaların ortaklığında kurulacak yeni bir şirkete devredilmesine yönelik bir plan görüşülmüş, plana göre yeni şirkette bankalar, kredideki payları oranda hisseye sahip olacağı söylenmişti.

2013 yılında 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi veren 30’a yakın banka arasında en büyük pay Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası’nın. Kredide Akbank yaklaşık 1.5 milyar dolar, Garanti 1 milyar dolar, İş Bankası ise 500 milyon dolar paya sahip.

Ne olmuştu?

Lübnan siyasetine yön veren Hariri ailesinin, Suudi Telekom Şirketi’yle (STC) ortak olduğu Oger Telecom, 2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın almıştı. Satın alma Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ) adlı şirket üzerinden yapılmıştı.

OTAŞ, Türk Telekom’u satın almak için bankalardan kullandığı kredinin yeniden finansmanı için 2013’te aldığı 4.75 milyar dolar kredinin taksidini son olarak 2017’nin eylül ayında üçüncü kez ödeyemedi.