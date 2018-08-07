Türk Telekom’un basketbol takımında taciz iddiası: Soruşturma başlatıldı

Türk Telekom Spor Kulübü’nün basketbol takımında 11-14 yaş arasındaki çocukların taciz edildiğine ilişkin haber üzerine soruşurma başlatıldı.

Aydınlık’ın haberine göre Türk Telekom’a bağlı spor kulübünün basketbol bölümünde koç M.E ve yardımcısı A.Ş’nin, 11-14 yaş arasındaki erkek çocukları otel odasında sırayla taciz etti.

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Haberde, “Aydınlık’a ulaşan görüntülerde çocukların belden aşağısının çırılçıplak soyularak yatağa yüzüstü yatırıldığı görülüyor. Görüntülerde çocukların özel bölgelerine zorla krem sürülüyor ve sprey sıkılıyor” dendi.

Gazete, ellerine ulaşan görüntüleri ve isimleri yetkililere ulaştıracaklarını belirtti.

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Haberde, bahsedilen videoda yaşananlar şöyle anlatıldı:“Bazı çocuklar ‘Benim ne suçum var’ diye kaçmaya çalışıyordu, bazı çocuklar da ‘Çok acıyor’ diye bağırıyordu. Bu sırada da bazı kişilerin tekbir getirdikleri duyuluyor. Görüntülerde bazı çocukların erkeklik organlarına da tokat atıldığı görülüyor. Çocuklara karşı zor kullanıldığı net olarak görünüyor.”

Kulüp: İsim hakkımızı kullanıyor, sözleşme feshedildi

Haberin ardından, Türk Telekom Spor Kulübü’nün gazeteye ulaştırdığı açıklamaya şöyle başlandı: “Türk Telekom Spor Kulübü, birçok spor kulübü gibi özel spor okullarına belirli dönemsel anlaşmalar kapsamında isim hakkını kullandırmaktadır. 7 Ağustos 2018 tarihinde bazı yayın organlarında yayınlanan haberlere konu olan basketbol okulu da bu kapsamda Türk Telekom Spor Kulübü’nün isim hakkını kullanan ve Türk Telekom Spor Kulübü’nden tamamen bağımsız ve özel bir işletmedir.”

Kulüp, söz konusu özel spor okulunun isim hakkı kullanımına ilişkin sözleşmesini derhal feshettiğini ve sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Açıklama şöyle sona erdirildi: “Türk Telekom Spor Kulübü olarak sorumluların tespit edilmesi ve cezalandırılması için ayrıca bir soruşturma başlattığımızı, konuyla ilgili tüm süreçlerin yakından ve tavizsiz takipçisi olacağımızı ve bu süreçte mağdurların yanında olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”