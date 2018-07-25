Türk Telekom’un 888,6 milyonluk zararının sebebi belli: TL’deki değer kaybı

Türk Telekom CFO’su (Finans Grubu Başkanı) Kaan Aktan, şirketin 888,6 milyon lira zarar etmesinin TL’deki değer kaybı olduğunu söyledi.
Business HT’nin haberine göre Türk Telekom, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde 888,6 milyon lira zarar ettiğini duyurdu.
Şirketin CFO’su Aktan, zararın ana nedeninin şirketin döviz borçları ve TL’deki yüzde 12’lik değer kaybı olduğunu söyledi.
Aktan ayrıca, gelecek 18 ayda güçlü ek nakit akışı öngördüklerini de belirtti.