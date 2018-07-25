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Yaramazlara biraz batar!

Türk Telekom’un 888,6 milyonluk zararının sebebi belli: TL’deki değer kaybı

 

Türk Telekom CFO’su (Finans Grubu Başkanı) Kaan Aktan, şirketin 888,6 milyon lira zarar etmesinin TL’deki değer kaybı olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Business HT’nin haberine göre Türk Telekom, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde 888,6 milyon lira zarar ettiğini duyurdu.

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Şirketin CFO’su Aktan, zararın ana nedeninin şirketin döviz borçları ve TL’deki yüzde 12’lik değer kaybı olduğunu söyledi.

Aktan ayrıca, gelecek 18 ayda güçlü ek nakit akışı öngördüklerini de belirtti.

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