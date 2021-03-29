Türk Telekom’daki AKP’lilerin geliri

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türk Telekom yönetim kurulunun toplantı tutanaklarından AKP’li bazı isimlerin minimum gelirini ortaya çıkardı.

Sayan, Bulut, Nebati ve Dursun.

Yavuzyılmaz’ın Twitter’da detaylarını paylaştığı toplantı tutanaklarına göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Yiğit Bulut, bakan yardımcıları Ömer Fatih Sayan, Selim Dursun ve Nureddin Nebati Türk Telekom’dan da ‘hatırı sayılır’ aylık gelir elde ediyor.

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Tutanaklara göre bu isimler Türk Telekom’daki pozisyonlarından 2018 yılında aylık 17 bin 500 lira gelir elde ederken, bu 2021’de aylık ortalama 33 bin 900 liraya çıktı.

2021 yılında 20.098 TL x %12,28 (2020 TÜFE)+6 maaş ikramiye.



Ort. aylık maaş tutarı: 33.849,61 TL



Kaynak: TT Genel Kurulu Toplantı Tutanağı⬇️ pic.twitter.com/2yrKdjPqsg — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) March 28, 2021

Paylaşımdaki bilgilerle ilgili Halk TV’de soruları yanıtlayan Yavuzyılmaz, şöyle konuştu: “Dört-beş yerden maaş alıyorlar ama Türk Telekom’dan ne kadar alıyorlar diye yaptığım araştırmalarda, genel kurul toplantı tutanaklarına ulaştık ve onların analizine gittiğimiz zaman adeta bir bulmaca çözmek zorunda kaldık.”

CHP’li vekil şöyle devam etti: “2021 yılında yaptıkları genel kurul toplantı tutanaklarına bakıyoruz, ücretler nedir ve bunun tespiti nasıl yapılmıştır diye, orada yazan ifade şu, ‘2020 yılındaki maaşları artı altı maaş ikramiye ve 2020 yılının TÜFE’si oranında da net maaş arttırılmıştır’ deniyor ama maaşla ilgili bir rakam yazmıyor.

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Bu sefer biz 2020 yılındaki maaşları belirleyen tutanaklara baktık onda da diyor ki 2019’daki maaş artı dört maaş ikramiye artı TÜFE diyor.

2019’a bakıyoruz bu sefer 2018 yılındaki maaş diyor yani adeta bir bulmaca gibi ve neticede biz dip rakamda ilk çıkan o net maaş tutarına ulaştık 2018 yılı itibariye 15 bin artı iki maaş ikramiye.”

Bahsedilen isimlerin Türk Telekom dışında birkaç yerden daha maaş aldığına dikkat çeken CHP’li vekil dolayısıyla asıl aylık gelirlerini bulmak için verilen rakamı üç-dörtle çarpmak gerektiğini söyledi.

‘200 bini buluyor’

Yavuzyılmaz şöyle konuştu: “(Yiğit Bulut) Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve yine Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi dolayısıyla onun da üç maaş aldığını net bir şekilde görüyoruz. Bunların dışında derneklerden, vakıflardan aldıkları maaşlar var bu maaşların toplamda 200 bini bulduğunu söyleyebiliriz.”