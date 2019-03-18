Türk Telekom’a internet hizmetlerinde ‘rekabeti engelleme’ soruşturması

Rekabet Kurulu, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanarak rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti için Türk Telekom hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

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Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türk Telekom’un toptan sabit genişbant internet hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu, perakende sabit genişbant hizmetleri pazarındaki rakiplerinin hizmet sunmasını ve abone kazanımını makul olmayan ve haksız gerekçelerle engellemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiaları üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

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Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu mevzuatı ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Türk Telekom hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.