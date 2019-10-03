Türk Telekom yurt içinde 1 milyar lira borçlanacak

Türk Telekom beş yıla kadar değişik vadelerde, yurt içinde lira cinsi nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 1 milyar lirayı aşmayacak borçlanma aracı ihracına karar verdi.
Şirketten dün akşam KAP’a yapılan açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli izin başvurusunun yapıldığı ifade edildi.
Bankalara devredilmişti
Lübnanlı Hariri ailesine ait OTAŞ, Türk Telekom’u satın almak için bankalardan kullandığı krediyi ödeyemeyince şirketin yüzde 55’lik hissesi, Akbank, İş Bankası ve Garanti BBVA’nın kurduğu Levent Yapılandırma Yönetimi (LYY) adlı ortak girişim grubuna devredilmişti.
Son olarak, üç banka LYY sahipliğindeki yüzde 55’lik Türk Telekom paylarının satışı amacıyla ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’i yetkilendirdiğini açıklamıştı.
Türk Telekom, İstanbul’da meydana gelen 5.8’lik depremin ardından şebekesi çökmesi üzerine yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.