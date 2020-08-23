Türk Telekom, yaşlı kadına ‘Türkçe öğrenin’ dendiği iddiasını yalanladı

Türk Telekom, çağrı merkezinin Türkçe bilmeyen yaşlı kadına hizmet verilmeyip “Türkçe öğrenin” dediği iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Twitter’da paylaşımda bulunan Ömer Başaran isimli kişi, annesinin hattını kapatmak Türk Telekom Çağrı Merkezi’ni aradığını, görevlinin annesiyle konuşmak istediğini ancak annesinin Türkçe bilmediğini belirttiğini dile getirdi.

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Başaran, annesinin Türkçe bilmediğini birkaç kez söylemesi üzerine görevlinin “Ülkemizin dili Türkçe’dir. Hattı kapatmamız için annenizin Türkçe bilmesi gerek. (…) Anneniz Türkçe öğrenmez ve bizimle Türkçe konuşmaz ise hattı kapatma imkanımız yok. (…) Anneniz ya Türkçe ya da Arapça bizimle iletişime geçebilir” dediğini öne sürdü.

Yalanlama geldi

Yazılı açıklama yayınlayan Türk Telekom, 180 yıldır ‘Türkiye’nin 81 ilinde din, dil, ırk ayrımcılığı yapmadan hizmet verdiklerini’ belirterek, çalışmalarını ‘büyük bir hassasiyetle, herhangi bir ayrımcılığa yer vermeden sektörel yasal düzenlemeler doğrultusunda sürdürmekte kararlı’ olduğunu dile getirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yaşanan hadisede kullanıcımızın saat 22:11’de sosyal medyada paylaştığı şikâyetine sosyal medya müşteri destek ekiplerimiz 22:52’de yanıt vermiş, kendisinden iletişim bilgilerini istemiş, bilgilerin gece saatlerinde ulaşması nedeniyle, 23 Ağustos Pazar sabahında kendisiyle irtibat kurulmuştur.

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Bahse konu şikâyetle ilgili ivedilikle yapılan araştırmalarla, gündeme taşınan iddiaların gerçek dışı olduğu ve hiçbir vatandaşımızı rencide edecek bir yaklaşımın yaşanmadığı tespit edilmiştir.

Yasal prosedür aktarıldı

Yapılan incelemede, annesi adına işlem yapmak isteyen müşterimize, yasal düzenlemeler nedeniyle hat açma ve kapama işlemlerinin, diğer telekomünikasyon operatörlerinde olduğu gibi, ıslak imza ile bayiden ve hat sahibi tarafından yapılması zorunluluğunun ifade edildiği görülmüştür. Bu yönlendirmenin yapılmasına rağmen müşterimiz sürecin telefonda çözümlenmesini talep etmiştir. Kişisel verilerin güvenliği gereğince, müşterimize, annesine ait hatla ilgili talepte bulunmasının da yine yasal prosedürün dışında olduğu aktarılmış, müşterimizin annesi ile birlikte en yakın bayiye gitmesi konusunda da yardımcı yönlendirme yapılmıştır.

Ayrıca ekiplerimiz, esas müşterimiz olan şikâyet sahibinin annesi ile hat kapatma işlemlerini başlatmak üzere temasa geçmişlerdir.

34 bin kişilik personeli olan Türk Telekom, müşteri şikâyeti operasyonlarını 10 bine yakın çalışanı ile sürdürmekte, Türkiye’nin 26 ilinde 38 lokasyonda çağrı merkezlerinde her dil, din ve ırktan çok dilli çalışanı ile bu süreçleri hiçbir ayrımcılığa yer vermeden, kanun yapıcıların belirlediği düzenlemeler çerçevesinde yürütmektedir. Türk Telekom ekiplerinin ve halkımızın bu konuda tahrike kapılmamaları ve itidal içinde hareket etmeleri önemle rica olunur.”