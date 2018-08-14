Türk Telekom ve THY, ABD merkezli şirketlere reklam vermeyecek

AKP’li Uşak belediyesinin ardından Türk Hava Yolları (THY) ve Türk Telekom da Türkiye-ABD krizinde ‘reklam hamlesi’ yaptı.

ABD’li rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması talebinin karşılanmamasının ardından başlayan kriz, iki ülkenin birbirine yaptırım uygulamasıyla sürmüştü.

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Bu süreçte ABD Doları Türk Lirası karşısında rekor düzeyde değer kazanmıştı.

Uşak belediyesi de Twitter ve Facebook gibi ABD’li sosyal medya şirketlerine reklam vermeyeceklerini duyurmuştu.

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‘Devletimizin yanındayız’

THY’den de benzer bir adım geldi. THY, bugünden itibaren ABD merkezli şirketlere reklam vermeyeceğini duyurdu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir” dedi.

Türk Telekom da reklam vermeyecek

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş de Twitter’dan paylaşımında şunları yazdı: “Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir.”