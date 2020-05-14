Türk Telekom ilk üç ayda 661 milyon lira kar etti

Türk Telekom, bu yılın ilk üç ayında 660 milyon 700 bin lira kar ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamasında, ilk çeyrekteki toplam hasılatın 6.3 milyar liraya ulaştığı belirtildi.

Reklam

Geçen yıl ilk çeyrekte şirketin karı 309 milyon 960 bin lira, hasılatı ise 5.4 milyar liraydı. Buna göre Türk Telekom, bir yılda karını yüzde 113 artırdı.

Şirket, Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan tüketici davranışlarını da dikkate alarak bu yılın gelir öngörüsünü ‘çok sınırlı’ olarak aşağı yönlü revize etti.

Evden çalışma ve uzaktan eğitim modelleriyle hız verme kapasitesinin gelecek dönemde daha da önemli olacağına dikkat çekilen açıklamada, “Bu sebeple, ülke çapında yaygın olan altyapımızda hızlı geri dönüşü olacak bazı fiber yatırımlarımızı öne çekmeye karar verdik. Ayrıca kur hareketlerindeki etkiyi de yansıtarak yatırım öngörümüzü de yukarı yönlü revize ediyoruz” ifadelerine yer verildi.