Kur etkisi: Türk Telekom 1.39 milyar lira zarar açıkladı

Türk Telekom dördüncü çeyrekte 1.39 milyar lira zarar açıkladı.

Yılın ilk dokuz aylık döneminde 664 milyon lira net kâr elde eden şirket, son çeyrekteki yüksek zararın ardından 2016 yılını ise 724 milyon lira zararla tamamlamış oldu.

Türk Telekom 2015 yılının son çeyreğinde 1.04 milyar lira, 2015 yılı tamamında ise 907 milyon lira net kâr elde etmişti.

Dolar ve avro cinsi yüksek borcu bulunan Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, 2016 yılında Türk Lirası’nın değer kaybı sebebiyle gerçekleşen kur zararının, bilançoda etkili olduğu belirtildi.

Buna göre şirket 3.02 milyar lira net finansal gider kaydetti.

Şirketin KAP’ta yer alan finansal sonuçlarına göre, 2016 yılı gelirleri yüzde 11 artışla 16.1 milyar lira olurken, son çeyrek özelinde ise yüzde 10 artışla 4.25 milyar lira olarak gerçekleşti.