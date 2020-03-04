Türk şoförler Türkmenistan’da mahsur kaldı

Özbekistan ve Türkmenistan gibi Asya ülkelerine yük götüren Türk nakliyeciler Türkmenistan’ın corona virüsü nedeniyle sınır kapılarını kapatması sonucunda mahsur kaldı.

Fotoğraf: DHA

(temsili)

Şoförler, devlet yetkililerinden yardım bekliyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Karadeniz Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Özer, herkesin bir bekleyeni olduğunu ifade ederek Türk şoförüne sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

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Demir kapılar arkasında mahsur kaldılar

Dünya’dan Osman Şişko’nun haberine göre, Corona virüsü nedeniyle Türkmenistan’ın İran sınır kapılarını kapatması sonucu, bölgeye yük çeken 800 şoför, İran sınırında ilkel şartlarda, lavabosu dahi olmayan alanda zorla tutuluyor.

Şoförler devlet yetkililerine seslenerek, TIR parklarının kapılarına zincir vurulduğunu ve hiçbir şekilde çıkış verilmediğini ifade etti.

Nakliyeciler, hiçbir şoförde hastalık bulunmadığını belirtti.