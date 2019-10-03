Türk şirketlerin 2.3 milyar dolarlık projesi Erdoğan’ın sözleri sonrası tehlikede

Üç Türk şirketin ortaklığıyla kurulan TAİS’in Hindistan’da kazandığı 2.3 milyar dolarlık tanker üretimi ihalesinin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’deki Keşmir’e ilişkin sözleri sonrası tehlikeye girdiği belirtiliyor.

Fotoğraf: DHA

Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in haberine göre askeri gemi üreten Sedef Tersanesi, Sefine Tersanesi ve Anadolu Tersanesi ortaklığında kurulan TAIS firması mayıs ayında 2.3 milyar dolarlık bir ihale kazanmıştı. İhale 45 bin tonluk 5 filo destek tankeri üretimini kapsıyordu.

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Hindistan’ın en büyük gazetelerinden Financial Express Erdoğan’ın Keşmir ile ilgili sözleri nedeniyle ‘bir Türk grubun ilk kez katıldığı ihalenin durdurulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu’ yazdı. ‘Türk Şirketleri, Hindistan Donanması için savaş gemisi projesinin dışında kalabilir’ başlıklı haberde ismi açıklanmayan üst düzey Hintli bir yetkili Türk Donanması ile Hindistan Donanması için 45 bin ton filo destek gemisi (FSS) sözleşmesinin ertelenebileceğini doğruladı.

Yetkili “İşlerin bu şekilde değişmesinin nedeni Pakistan’a çıkar için yakınlık göstermesi ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (UNGA) Keşmir meselesini gündeme getirmesi olabilir” dedi.

İhale kazanıldıktan sonra herhangi bir sözleşmeye imza atılmadığı belirtilen habere göre şu anda teknik ve finansal değerlendirmeler devam ediyor ve görüşmeler kapsamında TAİS gemi tasarımını sunacak, önemli makine ekipman tedariğini ve teknik danışmanlık sağlayacak.

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Erdoğan ‘Keşmir, açık hava hapisanesine döndürülmüştür’ demişti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Erdoğan “Güney Asya’nın istikrar ve refahı Keşmir meselesinden ayrı tutulamaz” demiş ve Hindistan’ın Keşmir politikasını eleştirmişti. Türkiye ve Pakistan’ın ortak ev sahipliğinde düzenlenen ‘nefret söylemiyle mücadele’ konulu etkinlikte ise Erdoğan, “Keşmir açık hava hapisanesine döndürülmüştür” ifadesini kullanmıştı.

Sadece inek eti yediği için Müslümanların Hindistan’da kırbaçlandığını, palalarla dövüldüğünü ve ölüme terk edildiğini ifade eden Erdoğan şöyle devam etmişti: “Son dönemlerde özellikle Hindistan’da Azad Keşmir olaylarıyla bütünleşen bir dönemde, orada sadece inek eti yedikleri için kırbaçlanan, hatta palalarla dövülen, ölüme mahkûm edilen Müslüman gençleri nasıl savunacağız. İnsanlara böyle bir yaklaşım olabilir mi? O zaman biz de inek eti yiyoruz. Bizim akıbetimiz ne olacak? Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var. Biz, domuz eti yiyor diye bunlara müdahale etmedik, etmiyoruz da, Niye? onun inancı gereği yiyebilir, bizi çok da ilgilendirmez. Hindistan’ın Azad Keşmir’de geldiği noktanın tanımı mümkün değil. Keşmir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir. İnsanlar bu açık hava hapishanesinde mahkûm konumundadırlar. Yarın orada ne tür kanlı eylemler olacağını ben düşünemiyorum.”

Pakistan Başbakanı İmran Han da Erdoğan’a teşekkür etmiş ve sosyal medya hesabından şunları yazmıştı: “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a BM Genel Kurulu’nda Keşmir konusunu gündeme getirdiği ve uzun zamandır devam eden bu anlaşmazlığa çözüm önerisi getirdiği için teşekkür ediyorum. Keşmir’de BM kararların rağmen 8 milyon insan sıkışmış durumda. Erdoğan’ın Güney Asya’nın istikrar ve refahının Keşmir meselesinden ayrı tutulamayacağına dair ifadesini takdir ediyorum.”