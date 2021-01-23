Türk şirketin kargo gemisine Nijerya açıklarında baskın

Nijerya açıklarında Türk şirketin işlettiği konteyner gemisinin korsanların saldırısına uğradığı bildirildi.

Fotoğraf: marinetraffic.com

İstanbul merkezli Boden Denizcilik tarafından işletilen Liberya bandıralı ‘Mozart’ gemisi, bugün saat 05:25 (UTC) sıralarında Gine Körfezi’nde Nijerya açıklarında saldırıya uğradı.

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maritimebulletin.net’te yer alan bilgiye göre Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’a seyir halindeyken, demir almasından kısa süre sonra alıkonan gemide farklı ülkelerden 19 denizci bulunuyordu.

Fotoğraf: maritimebulletin.net

Milliyet’ten Gökhan Karakaş’ın haberinde, geminin Türk kaptan Mustafa Kaya tarafında idare edildiği kaydedildi. Habere göre, ‘korsanlar’ 15 kişiyi kaçırdı, geminin idaresi için ise üç kişiyi bıraktı.

denizhaber.com’daki haberde ise gemide 19 personel bulunurken, bu kişilerin birinin Azerbaycanlı, diğerlerinin de Türk olduğu bilgisi yer aldı.

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Haberde, gemide irtibat kurulan dördüncü kaptan Furkan Yaren’in, ikinci mühendis Farman Ismayılov’un hayatını kaybettiğini söylediği dile getirildi. Yaren, kendisinin bacağından vurulduğunu ifade etti.

NTV’ye konuşan gemi kaptanı, korsanların geminin bazı sistemlerini söktüğünü, sadece radarla gemiyi güvenli bir noktaya götürdüğünü ve geminin kaptan yardımcısının da ayağından yaralandığını anlattı.