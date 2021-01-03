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Yaramazlara biraz batar!

Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Rayif Kurşunoğlu Covid-19’a yenik düştü

Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Rayif Kurşunoğlu, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Yuvası Müdürlüğü’nde çalışan 53 yaşındaki Kurşunoğlu, geçen ay başında Covid-19 şüphesiyle test yaptırdı.

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Testi pozitif çıkan Kurşunoğlu, bir süre evde karantinada kaldıktan sonra durumunun ağırlaşması üzerine Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kurşunoğlu, sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde bu sabah yaşamını yitirdi.

Evli ve iki çocuk babası Kurşunoğlu yarın toprağa verilecek.  

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